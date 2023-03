Gerücht: Bilder des RTX 4060-Leaks online

HQ

Bilder von dem, was die RTX 4060 zu sein scheint, sind online aufgetaucht und wecken den Glauben, dass eine offizielle Ankündigung der Karte bald kommen könnte.

Wie auf Videocardz zu sehen, zeigen die Bilder eine kleinere Karte der 40er-Serie, aber es scheint, dass die 4060 immer noch das Single-Fan-Design ihrer anderen Founders Edition-Brüder hat. Es sollte beachtet werden, dass diese Karte nur für zwei PCIe-Steckplätze ausgelegt ist.

Laut Videocardz könnte das Leck von einem 4060 Ti sein, obwohl die Bilder angeben, dass es sich um eine 4060-Karte handelt. So oder so, wir müssen noch warten, bis der 4070 draußen ist, bevor wir die nächste Karte in Nvidias Aufstellung erwarten können.

Hoffentlich wird der 4060 nicht mit einem lächerlichen Preisschild kommen. Aber mit dem Beispiel der anderen Karten der 40er-Serie scheint dies etwas unwahrscheinlich.