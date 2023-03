Gerücht: Bilder des neuen iPhone 15 Pro durchgesickert

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Entwicklung von Mobiltelefonen ein wenig stagniert hat, aber das hindert Apple, Samsung und all die anderen Giganten nicht daran, sich zu verändern und zu verfeinern, und jetzt sieht es so aus, als wäre ein CAD-Bild der neuesten iPhones auf TikTok durchgesickert. Dem Bild nach zu urteilen, scheint es, dass die kommenden 15 Pro und Pro Max mit einer einzigen großen Lautstärketaste anstelle von zwei separaten ausgestattet werden, und der bewährte Stummschaltregler wird ebenfalls in eine Schaltfläche geändert.

Es gibt jetzt Spekulationen, dass dies das erste iPhone ohne bewegliche Teile sein könnte und dass sie stattdessen seine Taptic Engine verwenden werden, um Tastendrücke zu simulieren. Es wird gemunkelt, dass die regulären 15- und 15 Plus-Modelle die traditionelleren Lautstärke- und Stummschaltungsregler beibehalten.

Was halten Sie von diesen kleinen Änderungen, machen sie Sinn?