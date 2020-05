Gerücht: Beyond: Two Souls verbindet sich mit Steam?

Als der spielbare Thriller Beyond: Two Souls vor zwei Jahren für die Playstation 3 veröffentlicht wurde, machte die Engine ein paar Probleme. Das Spiel wurde entworfen,...

Beyond: Two Souls kommt nächste Woche für PS4

am 20. November 2015 um 09:13 NEWS. Von Martin Eiser

Sony hat angekündigt, in der kommenden Woche Beyond: Two Souls in digitaler Form für die Playstation 4 zu veröffentlichen. Am 4. März soll dann die Sammlung zusammen mit...