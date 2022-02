Gerücht: Beyond Good & Evil 2 angeblich noch immer in der Vorproduktion

HQ

Es ist nun schon fast fünf Jahre her, seitdem Ubisoft den Schleier von Beyond Good & Evil 2 offiziell lüftete (obwohl die Entwicklung an diesem Projekt schon viel, viel früher begann). Dennoch ist es nach wie vor ruhig um das Thema und laut Jason Schreier von Bloomberg gibt es dafür einen Grund -das Spiel soll sich immer noch in der Vorproduktionsphase befinden.

Der Journalist schreibt, dass das Team nach wie vor damit beschäftigt ist, die Technik in den Griff zu bekommen und das übergreifende Konzept zu formen. Wann genau Beyond Good & Evil 2 in die Vollproduktion gehen wird (falls überhaupt), sei angeblich immer noch nicht absehbar. Ubisoft hat diesen Bericht nicht offiziell kommentiert, deshalb markieren wir diese Meldung als Gerücht.