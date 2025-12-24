Gerücht: Bethesda erhält Unterstützung von The Coalition, um seine Spiel-Engine zu verbessern

HQ

Als Starfield veröffentlicht wurde, reagierten viele darauf, dass die Creation Engine, ihre Spiel-Engine, nicht mehr auf dem neuesten Stand war, wobei insbesondere Animationen und Gesichter etwas veraltet wirkten. Bethesda hat sich jedoch entschieden, bei der Spiel-Engine zu bleiben, die ebenfalls in The Elder Scrolls VI verwendet werden soll, obwohl The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (entwickelt mit Unreal Engine 5) gezeigt hat, wie viel besser es hätte sein können.

Aber vielleicht gibt es doch Hoffnung. In der neuesten Folge des Podcasts The Xbox Two enthüllt Windows Central-Redakteur Jez Corden, dass Bethesda derzeit Unterstützung von Microsofts wohl führendem Spielgrafikunternehmen The Coalition und deren Advanced Technology Group erhält. Das Ziel ist es, die Creation Engine mit mehreren Funktionen aus Unreal Engine 5 zu verbessern, um Bethesdas Rollenspiele grafisch zu verbessern.

Wir haben zuvor über das große Starfield -Update berichtet, das angeblich nächstes Jahr Premiere feiern wird, aber anscheinend ist die Idee, dass dies auch The Elder Scrolls VI und Fallout 5 verbessern soll. Corden sagt:

"Starfield durchläuft eine Art technische Überarbeitung, und einige dieser technischen Überarbeitungen und Verbesserungen werden auch prägen, wie sich das nächste Fallout und das nächste Elder Scrolls spielt."

Natürlich ist das nur ein Gerücht, aber drücken wir die Daumen. Wir sind doch alle für besser aussehende Rollenspiele, oder?