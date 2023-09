Gerücht: Bestellen Sie eine Xbox Series X in fast jeder Farbkombination

HQ

Microsoft erlitt gestern einen der größten Videospiel-Leaks aller Zeiten, als viele ihrer Pläne und Strategien versehentlich enthüllt wurden. Dazu gehörte eine Aktualisierung der Xbox Series X in der Mitte der Generation mit einer schlanker aussehenden Konsole mit besseren Energieoptionen, einer 2-Terabyte-SSD, die umweltfreundlicher ist, und einem brandneuen Controller-Modell.

Eine Sache, die jedoch übersehen wurde, war die Tatsache, dass es so aussieht, als ob Sie diese Konsole in den Farben Ihrer Wahl erhalten können. Dies wurde von VGC enthüllt, der feststellte, dass die Dokumente besagen, dass Sie dieses Gerät im Xbox Design Lab bestellen können.

Dies ist der Service, mit dem Sie derzeit Ihre eigenen Controller (sowohl Standard als auch Elite) mit Millionen von Farbkombinationen zur Auswahl anpassen können. Sowohl die neue Xbox Series X-Konsole als auch der neue Controller werden Xbox Design Lab unterstützen, sodass es so aussieht, als ob Sie in der Lage sein werden, ein Stück Hardware zu erhalten, das zu Ihrem Heimstil passt und/oder nur in Ihrer Lieblingsfarbe ist.

In welchen Farben möchten Sie Ihre Xbox Series X haben?