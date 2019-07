Gerücht: Bekommt Modern Warfare Battle-Royale-Portion?

Call of Duty: Modern Warfare soll laut den Entwicklern realistischer werden, was mit Zombies und Battle-Royale-Gefechten nicht mehr sonderlich viel zu tun hat. Und obwohl Blackout letztes Jahr in Call of Duty: Black Ops 4 sehr gefeiert worden ist, gingen wir bislang nicht davon aus, dass ein derartiger Modus Bestandteil des nächsten Shooters sein wird. Neue Meldungen behaupten allerdings etwas anderes.

Der Youtube-Kanal "TheGamingRevolution" hat ein Video produziert, in dem behauptet wird, dass Battle Royale auch im kommenden Modern Warfare eine Rolle spiele. Diese Information gehe auf ein Gespräch mit einer anonymen Quelle zurück, heißt es in der Meldung. Anscheinend haben die Entwickler von Infinity Ward mit der Kombination von Zombies und Blackout experimentiert, weshalb beide Modi in gewisser Weise miteinander verbunden wurden. Ob und wie sich das spielen soll, wussten aber auch die Ersteller des Videos nicht.

TheGamingRevolution ist in Sachen Call-of-Duty-Gerüchten kein Unbekannter, diese Meldung solltet ihr aber trotzdem nicht mit einer offiziellen Bekanntmachung gleichsetzen.