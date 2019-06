Gerücht: Bekommt Grand Theft Auto VI eine Protagonistin?

GTA V ist nicht vor Innovationen zurückgeschreckt und hat uns gleich mehrere spielbare Hauptfiguren zur Verfügung gestellt, zwischen denen wir jederzeit wechseln konnten. Ein neuer Bericht deutet schon jetzt darauf hin, dass Rockstar in Grand Theft Auto VI etwas Ähnliches vorhaben könnte, denn eine Spielfigur soll wohl weiblich sein. Daily Star fasst verschiedene Berichte von Insidern zusammen, die anscheinend interne Kenntnisse über das Projekt besitzen. Bei der Überprüfung dieser Aussagen sind einige Parallelen zwischen den Geschichten aufgetaucht, darunter der grundlegende Konzeptionsbeginn in 2016 und ein Name: Project Americas.

Laut Daily Star werde GTA VI eine weibliche Spielfigur bieten. Ob wir erneut frei zwischen mehreren Protagonisten wechseln dürfen oder diesmal an eine Figur gebunden sind, ist aber natürlich noch nicht bekannt. Das Spiel wurde noch gar nicht angekündigt, deshalb ist diese Meldung nur ein Gerücht und sollte auch so behandelt werden.