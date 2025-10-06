Gerücht: Bekannter Insider behauptet, dass die lange gemunkelte Switch 2-Version von Red Dead Redemption 2 immer noch existiert

HQ

Es gibt unzählige selbsternannte Insider, die ihre Meinung online teilen, aber nur wenige von ihnen geben tatsächlich regelmäßig genaue Informationen preis. Einer dieser Leute ist NateTheHate.

Deshalb ist es interessant, dass er jetzt bestätigt, dass die lange gemunkelte neue Version von Red Dead Redemption 2 immer noch auf dem Weg sowohl für die Switch 2 als auch für das Duo PlayStation 5/Xbox Series S/X ist. Er schreibt, dass diese Versionen "existieren", fügt aber hinzu, dass er "kein Update über den Zeitplan für die Veröffentlichung" habe.

Im Grunde müssen wir einfach abwarten und sehen. Aber wenn man bedenkt, dass all die mehr oder weniger bekannten Leute, die das Gleiche schon einmal gesagt haben, scheint es so, als ob doch etwas im Gange ist.