Gerücht: Battlefield 6 ist ein Reboot?

DICE arbeitet offiziell an Battlefield 6, doch über das Spiel wissen wir im Grunde nichts. In letzter Zeit ist die Community jedoch sehr unruhig und Gerüchte machen die Runde. Das Studio mit Hauptsitz in Schweden ist natürlich ziemlich groß und deshalb dürfte es schwierig sein, alle Informationen unter Verschluss zu halten. Einige Menschen wollen bereits erste Details des Projekts in die Hände bekommen haben. Bitte beachtet, dass wir keine der folgenden Informationen absichern können - es handelt sich hierbei um Gerüchte.

Der Insider Tom Henderson hat sich in der Vergangenheit als vertrauenswürdige Quelle erwiesen, vor allem bei Detailfragen zu Battlefield 1 und Battlefield V. In einem neuen Video hat er einige der Gerüchte aufgerollt, die er aufgeschnappt hat. Er habe gehört, dass Battlefield 6 aktuell als "Battlefield" bezeichnet werde und somit eine Art Neustart der Serie sein soll. Henderson deckt außerdem frühere Meldungen zu großen Schlachtfeldern mit bis zu 128 Spielern. Schließlich erwähnt der Mann noch, dass DICEs nächster Shooter einen Battle-Royale-Teil bekommen werde. Angeblich soll EA sogar an der Veröffentlichung für Playstation 4 und Xbox One festhalten wollen.