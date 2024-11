Gerücht: Barry Keoghans Joker bekommt eine eigene TV-Serie

HQ

Sicherlich ist niemandem entgangen, dass die TV-Serie The Penguin ein wohlverdienter Riesenerfolg geworden ist, und jetzt warten Millionen von Fans auf der ganzen Welt darauf, am Montagabend das Ende der achten und letzten Folge zu sehen.

Es gab bereits Gerüchte, dass es weitere Serien geben könnte, die auf dem The Batman -Universum basieren, und jetzt berichtet der zuverlässige Filminsider Jeff Sneider, dass die Joker als nächstes an der Reihe ist. Die Figur wurde in The Batman von Barry Keoghan gespielt, der die Rolle anscheinend in seiner eigenen TV-Serie wieder aufnehmen wird, die zwischen The Batman: Part II und III angesiedelt ist.

Die Idee ist, dass er in Film Nummer zwei auftreten wird, um den Grundstein für die TV-Serie zu legen.

Wir wissen noch nicht, wer der Hauptbösewicht von The Batman: Part II sein wird, aber es gab Spekulationen, dass es der Joker sein wird. Wenn Matt Reeves jedoch einen ähnlichen Ansatz wählt wie bei The Penguin, wird Joker wahrscheinlich nur eine Nebenrolle im Film spielen und dann zu einer eigenen Serie aufblühen.

Was hältst du von diesem Projekt, vorausgesetzt, Sneider hat recht?