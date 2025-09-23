Gerücht: Bandai Namco-Marke könnte auf neuen Jump Force Kämpfer hinweisen

HQ

Die Spekulationen laufen wild, da Bandai Namco eine neue Marke für den Titel "World Fighters" angemeldet hat. Die Fans fragen sich, worauf sich dieser mysteriöse Titel beziehen könnte, und viele Finger zeigen auf einen neuen, Jump Force -ähnlichen Kämpfer.

Die Markenanmeldung wurde von Gematsu aufgegriffen und von TheGamer mit Bezug auf ein Kampfspiel auf Basis von Shonen Jump berichtet. Obwohl Jump Force selbst nicht so stark war, wie die Fans es sich gewünscht hatten, verkaufte sich das Spiel dennoch viele Mal. Obwohl der Großteil seiner Online-Dienste im Jahr 2022 eingestellt wurde, zog das Unternehmen nach seinem kurzen Auftritt auf einer Hauptbühne immer noch Anime- und Manga-Fans an. Vielleicht ist eine Fortsetzung oder ein anderer Versuch, beliebte Anime-Charaktere zu bringen und sie zur Schlägerei zu bringen, geplant.

Oder der Titel könnte sich auf DreamMix TV World Fighters beziehen, wie GamesRadar berichtet. Dieses Spiel war ein bisschen wie ein Super Smash Bros., da es Bomberman, Optimus Prime, Solid Snake und mehr zeigte, die alle in verschiedenen Phasen gegeneinander antraten.

Im Moment wissen wir wirklich nichts darüber, warum diese Marke eingeführt wurde, und es könnte nur der Untertitel für ein neues Spiel in Dragon Ball, One Piece oder anderen Franchises sein. Dennoch können und werden die Fans hoffen, dass ihr imaginäres Lieblingsspiel der treibende Faktor hinter dieser neuen Marke ist.