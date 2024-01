Gerücht: Baldur's Gate und Baldur's Gate II könnten in den Game Pass kommen

HQ

Es scheint, dass Baldur's Gate und Baldur's Gate II in naher Zukunft in den Xbox Game Pass aufgenommen werden könnten. Laut TrueAchievements ist auf den Handys einiger Game Pass-Abonnenten eine Benachrichtigung mit der folgenden Nachricht aufgetaucht.

"Entdecke zwei RPG-Klassiker neu. Passe deinen Helden an, rekrutiere tapfere Verbündete und erkunde mystische Reiche auf deiner Suche nach Abenteuern, Profit... und die Wahrheit. Spiele Baldur's Gate I und II mit Game Pass."

Wenn Sie jedoch zum Zeitpunkt des Schreibens auf die App gehen, werden Sie nur auf die Store-Seite gestoßen, auf der die Spiele noch nicht verfügbar sind. Es könnte ein Fehler sein, aber es scheint, dass dies darauf hindeutet, dass wir bald beide RPGs bekommen werden. Hoffentlich.

Abgesehen von ein paar Details zur Handlung und den Charakteren haben die beiden ursprünglichen Baldur's Gate-Spiele wenig mit Baldur's Gate III zu tun, also erwarte nicht das gleiche Maß an Sorgfalt und Detailtreue, das Larian in das RPG von 2023 gesteckt hat. Trotzdem sind sie für sich genommen gute Spiele, wenn du also die Klassiker ausprobieren möchtest, behalte dein Game Pass-Abonnement im Auge.