Gerücht: Baldur's Gate III wird auf den Switch-Nachfolger portiert

HQ

Baldur's Gate III ist das Rollenspiel des Jahres und je nachdem, wen man fragt, könnte es mit den Großen des Genres mithalten. Wir haben bereits gesehen, wie es auf PS5 gesprungen ist, und bevor das Jahr vorbei ist, wird es auch auf Xbox Series X/S sein.

Neue Gerüchte im Install Base Forum deuten darauf hin, dass es auch auf eine Nintendo-Plattform kommt. Wie von Benutzer Astrogamer gepostet, gibt es einen besonderen Dank an Etsushi Iizuka in Baldur's Gate III. Da Larian in der Vergangenheit mit Nintendo zusammengearbeitet hat, um Divinity: Original Sin II auf die Switch zu bringen, ist es möglich, dass auch das neueste Spiel des Studios portiert wird.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass eine Switch-Version von Baldur's Gate III kommt. Larian hatte eine Weile Schwierigkeiten, das Spiel auf die Xbox Series S zu portieren, daher bezweifeln wir, dass sie in der Lage sein würden, die Magie zu entfalten, die erforderlich ist, um das Spiel auf die veraltete Konsole zu bringen. Da der Switch-Nachfolger jedoch so aussieht, als ob er 2024 erscheinen soll, könnten wir Baldur's Gate III bereits im nächsten Jahr auf einer Nintendo-Plattform sehen.