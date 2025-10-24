Gamereactor

Baldur's Gate III

Gerücht: Baldur's Gate III könnte auf Switch 2 veröffentlicht werden

Ein ziemlich bekannter Insider sagt, er habe Anzeichen dafür gehört, obwohl er zugibt, dass es alles andere als sicher ist.

Nach dem Erfolg von Switch 2 scheint es, dass die Spieleentwickler Schlange stehen, um ihre Titel für Nintendos neue Konsole zu veröffentlichen. Nicht nur neue, sondern auch ältere, die bisher für Switch nicht verfügbar waren. Eines davon ist vielleicht das beste Rollenspiel der letzten fünf Jahre, Baldur's Gate III.

Zumindest behauptet das der sonst so zuverlässige Insider NateTheHate in den sozialen Medien:

"Habe etwas über BG3 für SW2 gehört, brauche aber mehr Bestätigung, bevor ich es teilen kann."

Wenn Baldur's Gate III zu Switch 2 wird, ist das offensichtlich eine gute Nachricht. Zum Teil, weil es ein verdammt gutes Spiel ist, aber auch, weil eine Maus und ein Touchscreen Wunder für die Spielbarkeit bewirken könnten (es ist im Grunde ein PC-Rollenspiel).

Ob Entwickler Larian, der sagt, dass er Baldur's Gate III fertiggestellt hat, auch an der Version Switch 2 beteiligt ist, bleibt abzuwarten, wann/ob sie tatsächlich angekündigt wird.

