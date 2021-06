Gerücht: Baldiger Termin von Star Wars Jedi: Fallen Order auf PS5 in Sicht?

Obwohl bereits im Januar ein technisches Upgrade für Star Wars Jedi: Fallen Order auf PS5 und Xbox Series veröffentlicht wurde, plant Respawn eine native Umsetzung des Spiels für die beiden leistungsstärkeren Konsolenplattformen. Wann genau diese Current-Gen-Versionen erscheinen sollen, ist bislang ein Rätsel, doch einige Medien glauben, dass wir Ende der Woche eine Bestätigung bekommen.

The Gamer berichtet, dass die Ankündigung möglicherweise schon an diesem Freitag (sprich morgen) erfolgen könnte - mit einer unmittelbaren Veröffentlichung noch am selben Tag. Im Bericht der Journalisten wird ein britischer Einzelhändler genannt, der von EA angeblich kontaktiert worden sei, um physische Lieferungen des Spiels auf der PS5 zu organisieren. Dieser Quelle zufolge werde das Spiel schon am 11. Juni veröffentlicht.

Weder EA noch Respawn Entertainment haben die Angelegenheit kommentiert, allerdings sind diese Woche Trophäen-Details der PS5-Version aufgetaucht. Das muss immer noch nichts Konkretes bedeuten, doch irgendetwas scheint in Bewegung zu sein.

Quelle: The Gamer.