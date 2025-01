Gerücht: Avowed kann mit 30, 40 und 60 Bildern pro Sekunde abgespielt werden

HQ

Viele Leute waren im letzten Herbst enttäuscht, als bestätigt wurde, dass Avowed mit 30 Bildern pro Sekunde laufen würde. Obwohl es sich um ein Einzelspieler-Rollenspiel handelt, gibt es heute viele Spieler, die die höhere Framerate über den grafischen Flaum stellen.

Später sagte Obsidian, dass nichts in Stein gemeißelt sei und erklärte, dass sie die Möglichkeiten prüfen, die Bildrate zu erhöhen. Seit gestern haben mehrere Medien Review-Code für das Spiel von Xbox erhalten, und jetzt berichten viele Quellen - darunter auch bekannte Insider eXtas1s - dass das Spiel tatsächlich mit 40 und 60 Bildern pro Sekunde laufen kann.

Laut Xbox-Influencer Parris auf Bluesky wird das Review-Embargo für Avowed am 13. Februar aufgehoben, und Sie können natürlich in unserem Test lesen, was wir von Avowed halten.

Avowed wird sowohl für PC als auch für Xbox veröffentlicht und ist im Game Pass enthalten.