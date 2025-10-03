Gerücht: Avengers: Doomsday Trailer könnte noch in diesem Jahr eintreffen

HQ

Jetzt kursieren Gerüchte, dass der erste Trailer zu Avengers: Doomsday früher enthüllt werden könnte, als die Fans erwartet haben - obwohl die Premiere des Films noch über ein Jahr entfernt ist. Laut Hollywood-Insider Daniel Richtman plant Marvel, dem Publikum einen ersten Vorgeschmack auf sein nächstes großes Crossover zu geben, wenn Avatar: Fire & Ash am 19. Dezember in die Kinos kommt.

Berichten zufolge ist die Hauptproduktion von Doomsday abgeschlossen. Es gibt zwar noch viel zu tun, aber das könnte bedeuten, dass Marvel genug Filmmaterial hat, um einen Teaser zu erstellen und einen Teil der wachsenden Neugier zu befriedigen. Das Studio hatte in den letzten Jahren Schwierigkeiten, wieder in Schwung zu kommen, und Doomsday könnte genau der Schuss in den Arm sein, den es dringend braucht.

Die Besetzungsliste ist geradezu umfangreich und bringt bekannte Gesichter zurück und führt neue ein. Chris Hemsworth kehrt als Thor zurück, während Vanessa Kirby als Sue Storm einspringt. Zu ihnen gesellen sich unter anderem Sebastian Stan, Letitia Wright, Anthony Mackie, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejía und Ebon Moss-Bachrach. Aber die am meisten diskutierte Besetzung ist natürlich Robert Downey Jr. - dieses Mal schlüpft er in die Rolle des Erzschurken Victor von Doom.

Avengers: Doomsday soll am 18. Dezember nächsten Jahres in die Kinos kommen, und die Erwartungen könnten nicht höher sein. Für Marvel ist dieser Film nicht nur ein weiterer Blockbuster – er könnte der Schlüssel sein, um das Vertrauen des Publikums wiederherzustellen.

