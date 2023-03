Gerücht: Avatar: Frontiers of Pandora-Gameplay wird bald durchsickern

HQ

Script, ein bekannter Videospiel-Leaker, hat auf Twitter versprochen, dass sie etwas Gameplay von Avatar: Frontiers of Pandora zeigen werden, nachdem sie ein paar Screenshots veröffentlicht haben, die aus dem Spiel zu stammen scheinen.

Die Vorbesteller-Bilder von Avatar: Frontiers of Pandora wurden kürzlich ebenfalls durchgesickert, was die zusätzlichen Kampagneninhalte zeigte, die Sie durch den frühen Kauf des Spiels erhalten.

Neben der Behauptung, dass sie etwas Gameplay von Avatar: Frontiers of Pandora zeigen werden, behauptet Script auch, dass das Spiel wahrscheinlich die ganze Zeit in der First-Person-Perspektive bleiben wird, was bedeutet, dass wir keinen guten Blick auf unser blaues Selbst im Spiel werfen werden.

Freust du dich auf Avatar: Frontiers of Pandora?