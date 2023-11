Gerücht: Auch Chris Evans hat zugestimmt, ins Marvel Cinematic Universe zurückzukehren

HQ

Die letzten Tage waren absolut verrückt für Marvel-Fans. Nach einem Bericht von Variety, der alle möglichen Behauptungen über Änderungen am Marvel Cinematic Universe und die Art und Weise, wie es seinen Inhalt liefert, aufstellte, um zu erwähnen, dass einige der ursprünglichen Avengers (einschließlich Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson) für eine Rückkehr ins Auge gefasst werden, war die Anzahl der Leaks, Gerüchte und Behauptungen reichlich.

Um Öl ins Feuer zu gießen, hat der bekannte Marvel-Leaker MyTimeToShineHello X übernommen, um zu erklären, dass sie bestätigen können, dass Robert Downey Jr. zugestimmt hat, ins MCU zurückzukehren, und dass Chris Evans vor den Hollywood-Streiks auch zugestimmt hat, für Avengers: Secret Wars zurückzukehren.

Insbesondere für Evans gibt es viele verschiedene Wege, die Marvel hier einschlagen könnte, da sie Evans als eine Variante von Captain America für den bevorstehenden Kampf gegen Kang the Conqueror verwenden könnten, oder ihn sogar für einen lustigen und dummen Cameo-Auftritt als Johnny Storm-Variante verwenden könnten, eine Hommage an seine Zeit als Mitglied der Fantastic Four in den 2000er Jahren.

Was glauben Sie, was passieren wird?