Gerücht: Atlas Fallen kommt "bald" für den Game Pass

HQ

Es scheint, dass Game Pass-Abonnenten, die umfangreiche und westliche Rollenspiele lieben, etwas haben, auf das sie sich freuen können. Das behauptet zumindest der X-Leaker eXtas1s und schreibt, dass der von Deck13 entwickelte Atlas Fallen "bald" auf den Abo-Dienst zusteuert.

Ob das diesen Monat oder im August bedeutet, ist nicht bekannt, aber wenn man bedenkt, dass das riesige Update des Spiels (das fast als kostenlose Erweiterung zu betrachten ist) Reign of Sand am 6. August veröffentlicht wird, scheint es vernünftig, dass es in diesem Zusammenhang passiert.

Vielleicht etwas, auf das man sich freuen kann?