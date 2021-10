Gerücht: Assassin's-Creed-Valhalla-DLC "Dawn of Ragnarök" spielt angeblich in Svartalfheim

HQ

Ubisoft ist nicht gerade dafür bekannt, ein Geheimnis für sich behalten zu können (was wahrscheinlich auch gar nicht so leicht ist, wenn man einer der größten europäischen Videospielentwickler ist). Die Leute wissen mittlerweile jedenfalls schon im Vorfeld großer Ankündigungen, wo sie nach neuen Informationen zu den kommenden Spielen des Publishers suchen müssen. Das führt uns zu unbestätigten Details über die dritte Erweiterung von Assassin's Creed Valhalla.

Ein Dataminer will im Code des Spiels Konzeptzeichnungen, die Liste der Erfolge/Trophäen und weitere Infos entdeckt haben, die auf ein Add-On namens "Dawn of Ragnarök" hindeuten. Darin soll sich Eivor den Truppen von Musphelheim stellen, die in das mythische Reich von Svartalfheim eindringen. Die Trophäenliste offenbart neue Fähigkeiten (mit Fokus auf Stealth und Teleport) und etwas namens "Zwergenunterkünfte". Wie gesagt, diese Erkenntnisse sind nicht sicher und das müsst ihr beim Sichten des Materials dringend beachten. Spoiler für das Hauptspiel gibt es ebenfalls.