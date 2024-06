Gerücht: Assassin's Creed- und Rabbids-Inhalte kommen zu XDefiant

HQ

Wie Sie wissen, hat Ubisoft vor kurzem XDefiant veröffentlicht und für diejenigen, die es nicht wissen, es ist Call of Duty nicht unähnlich. Es ist kostenlos spielbar und es scheint, dass Ubisoft viel für zukünftige Updates mit Gastauftritten aus mehreren ihrer anderen großen Spieleserien geplant hat, zumindest scheint dies laut einem Leak von Data Miner X-Benutzer @AgainTx der Fall zu sein. Natürlich ist noch nichts offiziell bestätigt, aber es ist dennoch ein Hinweis auf das, was kommen wird.

Zu dem, was in Arbeit zu sein scheint, gehören noch namenlose Attentäter von Assassin's Creed, GSG9-Mitglieder von Ghost Recon: Breakpoint, The Highwaymen von Far Cry: New Dawn und dann auch Rabbids. So wie es aussieht, werden all diese in den nächsten 12 Monaten in XDefiant in verschiedenen Updates erscheinen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sich die Pläne ändern können, so dass wir einfach abwarten müssen, was in den nächsten 12 Monaten in XDefiant erscheint.

Haben Sie schon XDefiant gespielt?