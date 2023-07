Gerücht: Assassin's Creed IV: Black Flag Remake kommt

HQ

Ubisoft hat sehr deutlich gemacht, dass Assassin's Creed heutzutage sein Lieblings-Franchise ist. Wir wissen bereits, dass Assassin's Creed Mirage im Oktober erscheinen wird, bevor Assassin's Creed Codename Red, Assassin's Creed Codename Jade, Assassin's Creed Codename Hexe und Assassin's Creed Nexus VR am Horizont warten. Wir kehren sogar in eine geliebte Umgebung zurück, wenn alles nach Plan läuft.

Denn Ethan Gach von Kotaku hat aus zwei Quellen gehört, dass Ubisoft an einem Remake von Assassin's Creed IV: Black Flag arbeitet. Das ist das mit Edward Kenway und einer Menge Seeschlachten und Erkundungen, wenn Sie sich nicht erinnern. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad bestätigen, aber meine Quellen sagen mir, dass sich das Projekt in einem so frühen Stadium befindet, dass sie noch nicht entschieden haben, ob es ein direktes Remake sein wird oder einfach nur "extrem inspiriert" von Black Flag sein wird.

Eine Sache, die Sie beachten sollten, bevor Sie laut feiern, ist, dass Ubisoft Singapore, das gleiche Studio, das heutzutage Skull and Bones entwickelt, eines der führenden Studios sein wird, die es machen. Sicher, es ist ziemlich passend, wenn man bedenkt, dass die Entwicklung des kommenden Spiels begonnen hat, denn viele lieben den Marineaspekt von Black Flag, aber die Entstehung von Skull and Bones ist nicht gerade reibungslos verlaufen. So oder so, das neue Assassin's Creed: Black Flag ist noch Jahre entfernt, wenn es überhaupt das Licht der Welt erblickt, also warum teilt ihr nicht eure Gedanken darüber, was dieses "Remake" ändern und verbessern sollte, und berührt uns und Ubisoft nicht.