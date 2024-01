Gerücht: Assassin's Creed Codename Red wird im Mai enthüllt

HQ

Gab es jemals ein Assassin's Creed-Spiel, das mehr erwartet wurde als Assassin's Creed Codename Red ? Seit die Serie in die Luft geflogen ist, fühlt es sich so an, als hätten die Fans nur nach einem Schauplatz gefragt, und das ist das feudale Japan.

Jetzt ist es fast soweit. Zumindest sagt das @BunnyTheVillain auf X/Twitter, der in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag sagte, dass das Spiel im Mai dieses Jahres weltweit enthüllt werden soll, wobei das Gameplay im Juli vor der Veröffentlichung im November erscheinen wird.

Es gab bereits Andeutungen, dass das Spiel im Jahr 2024 erscheinen würde, und so scheint es möglich, dass BunnyTheVillain hier ziemlich genau ist. Sie sind auch Teil des Creators-Programms von Ubisoft, also nicht nur ein zufälliger Social-Media-Nutzer, der seine Traum-Timeline zur Veröffentlichung postet. Nichtsdestotrotz ist es am besten, die Salzstreuer draußen zu lassen, wenn etwas Inoffizielles wie dieses herauskommt, vor allem, wenn man bedenkt, dass es noch lange Zeit bis Mai ist.

Wann, glaubst du, kommt Assassin's Creed Codename Red raus?