Gerücht: Assassin's Creed Codename Hexe könnte einen Ezio-Cameo enthalten

Assassin's Creed Codename Hexe ist wahrscheinlich noch eine Weile entfernt, aber anscheinend könnte es der Adrenalinschub sein, den eines der größten Ubisoft-Franchises braucht. Das Spiel entwickelt sich sehr gut, so Insider Tom Henderson, der auch neue Details zu Kampf, Veröffentlichungsfenster und möglichen Story-Cameos veröffentlicht hat.

In einem kürzlichen Gespräch im Insider Gaming-Podcast (über GamingBolt) erklärte Henderson, dass das Spiel das übliche Assassin's Creed-Kampfsystem komplett überarbeiten wird. Ubisoft hat offenbar Kontortionisten engagiert, um die Motion Capture für den Kampf zu übernehmen, was für deutlich akrobatischere Kämpfe sorgen wird.

Außerdem wird die neue Protagonistin Elsa irgendwann Hilfe von einer beliebten ehemaligen Protagonistin bekommen. Zumindest in dem Entwurf, den Henderson kannte, wird Elsa eine Begegnung mit niemand anderem als Ezio Auditore da Firenze haben, der ihr angeblich etwa zur Mitte beibringt, wie man eine Attentäterin ist. Elsa wird auch hexenähnliche Kräfte haben, aber diese werden nicht unbedingt ihre Hauptkampffähigkeiten sein.

Assassin's Creed Codename Hexe bereitet sich auf eine Weihnachtsveröffentlichung im Jahr 2027 vor, was bedeutet, dass es weit über ein Jahr entfernt ist, wenn Hendersons Informationen stimmen. Das bedeutet, dass wir 2026 ohne ein neues Assassin's Creed-Spiel da wären, aber mit so vielen starken Titeln, die in dieser Feiertagssaison erscheinen, verstehen wir, warum Ubisoft ein weiteres Jahr will.