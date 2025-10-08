Gerücht: Assassin's Creed 2027 wurde abgesagt, weil es einen schwarzen ehemaligen Sklaven als spielbaren Charakter hatte

HQ

Vor drei Jahren kündigte Ubiosoft eine Reihe von Assassin's Creed-Spielen und ihre Pläne für die Zukunft des Franchise an. Das Spiel mit dem Codenamen Project Red, das Anfang des Jahres als Assassin's Creed Shadows und Assassin's Creed Codename Hexe veröffentlicht wurde, wird voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen. Aber was ist mit 2027? Nun, es sieht so aus, als würden wir dann keinen großen Haupteintrag bekommen, und es hört sich so an, als wären die Gründe dafür eher ungewöhnlich und umstritten.

Stephen Totilo und Tom Henderson, beide sehr zuverlässige Journalisten, haben mit Quellen bei Ubisoft gesprochen, die behaupten, dass das Assassin's Creed-Spiel, das 2027 erscheinen sollte, abgesagt wurde. "Schön und gut. Vielleicht dachte Ubisoft einfach, dass es nicht lustig oder gut genug erscheint", sagst du? Nicht genau.

Denn Assassin's Creed 2027 sollte nach dem amerikanischen Bürgerkrieg spielen, um genau zu sein, um die 1860er und 1870er Jahre herum, und einen schwarzen, ehemaligen Sklaven als Protagonisten haben, der unter anderem gegen den Ku-Klux-Klan im Süden antreten sollte.

Um eine der Quellen von Totilo zu zitieren:

"Zu politisch in einem Land, das zu instabil ist, um es kurz zu machen."

Die längere Version: Drei Quellen sagten Totilo, dass sie gehört haben, dass Ubisoft zwei Hauptgründe für die Absage von Assassin's Creed 2027 hat:

1) Die Online-Gegenreaktion, die sich darum drehte, dass Yasuke, ein historisch inspirierter schwarzer Samurai, einer der Protagonisten in Assassin's Creed Shadows war.

2) Die Befürchtung, dass das politische Klima in den Vereinigten Staaten zunehmend angespannt wird.

Nicht gerade häufige Gründe für die Absage eines Spiels, aber bestimmte Teile der Reaktionen des Internets auf Spiele wie Assassin's Creed Shadows, Dragon Age: The Veilguard und The Last of Us: Part II machen es bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass eine Spielefirma unter immer stärkerem Druck beschlossen hat, auf Nummer sicher zu gehen.

Was hältst du davon, Spiele aus solchen Gründen abzusagen, und würdest du gerne ein Assassin's Creed sehen, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts spielt?