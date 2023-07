Gerücht: Armored Core VI wird 6-Spieler-PvP haben

HQ

Armored Core VI: Fires of Rubicon wird Berichten zufolge einen PvP-Multiplayer bieten, der zwischen 2 und 6 Spieler zulässt.

Dies geht aus Fotos hervor, die von der physischen Spielbox aufgenommen wurden und auf Reddit gezeigt wurden, wo es darauf hindeutet, dass das Spiel PvP für 2-6 Spieler sowie Platz für drei Zuschauer bietet. PvP war oft ein Teil der Spiele von FromSoftware, insbesondere der Armored Core-Reihe.

Es wurde bestätigt, dass es in Armored Core VI: Fires of Rubicon keinen Koop-Modus geben wird, aber das bedeutet nicht, dass der Mehrspielermodus völlig ausgeschlossen ist. Bleibt dran für weitere Neuigkeiten zu Armored Core, während wir uns dem Veröffentlichungsdatum am 25. August nähern.