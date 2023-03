Gerücht: Armored Core VI erscheint vor Elden Ring DLC

HQ

Jetzt, da wir uns im Jahr 2023 befinden, können wir uns eine allgemeinere Vorstellung von den vielen Titeln machen, die wir in diesem Jahr spielen werden. Und einer von denen, auf die wir am meisten neugierig sind (sowohl wegen des Studios dahinter als auch wegen seiner Qualität als "Reboot" der Serie) ist Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Der von FromSoftware entwickelte Titel wurde während der The Game Awards-Gala im Dezember angekündigt , und seitdem haben wir keine Neuigkeiten mehr darüber erhalten, obwohl sich das jetzt ändern könnte und uns sogar ein mehr oder weniger klares Veröffentlichungsfenster geben könnte. Leaker eXtas1s (derselbe Leaker, der letztes Jahr das Overdose-Projekt von Kojima Productions durchsickern ließ) hat nun von Exputer berichtet, dass Armored Core 6 zwischen September und Oktober 2023 veröffentlicht wird und dass wir den kürzlich angekündigten Elden Ring DLC "Shadow of the Eldtree" nicht vorher erwarten sollten.

"Quellen haben jetzt enthüllt, dass die Entwickler ein Veröffentlichungsfenster geplant haben, das zwischen September und Oktober für Armored Core 6 liegt. Wenn es nicht weiter intern verzögert wird, gibt es mehr Chancen, dass der Titel Ende September auf den Markt kommt, anstatt irgendwann im Oktober verschoben zu werden.

Außerdem wurde mir mitgeteilt, dass FromSoftware Armored Core 6 herausbringen will, bevor die Shadow of the Erdtree-Erweiterung für Elden Ring veröffentlicht wird."

Obwohl wir wie immer auf From Software warten müssen, um dieses Leck zu bestätigen, können wir diesem Fenster viel Glaubwürdigkeit verleihen, da es einen guten Veröffentlichungstermin in der zweiten Jahreshälfte gewährleistet, der noch viele Lücken im Kalender zu füllen hat.