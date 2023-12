Gerücht: Arkane Studios kündigt bei den The Game Awards einen neuen Titel an

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass Redfall dem Ruf von Arkane Studios einen Dämpfer verpasst hat, aber es ist immer noch nur ein schlechtes Spiel in einer ansonsten sowohl interessanten als auch beeindruckenden Erfolgsbilanz, die seit über zwei Jahrzehnten andauert.

Welcher nächste Titel von Arkane Studios sein wird, ist derzeit nicht bekannt, da sie nichts angekündigt haben - obwohl es so aussieht, als ob wir sehr bald eine Antwort erhalten könnten, wie... diese Woche. Laut dem berüchtigten (und ziemlich genauen) Leaker Nate the Hate wird der Entwickler während der The Game Awards am Freitag einen neuen Titel vorstellen.

Da Arkane zwei Studios hat, eines in Lyon und eines in Austin, gehen wir davon aus, dass das nächste Spiel von Arkane Lyon entwickelt wird, da Arkane Austin Redfall entwickelt hat, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Lyon gilt als ihr wichtigstes und bestes Studio und hat zuvor Dishonored 2 und Deathloop entwickelt.

Nate the Hate sagt, dass er nicht weiß, um welches Spiel es sich handelt, also könnte es mit einigen ihrer früheren Franchises wie Dishonored, Deathloop oder Prey verwandt sein - oder vielleicht sogar mit etwas völlig Neuem. Wir würden argumentieren, dass Dishonored 3 unsere beste Wahl ist, da dies Anfang des Herbstes von Microsoft durchgesickert ist.

Lassen Sie uns spekulieren, worum es Ihrer Meinung nach geht?