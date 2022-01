Gerücht: Arbeitet From Software an einem neuen Armored Core?

Bevor uns From Software die Souls-Games geschenkt hat, haben die japanischen Entwickler verschiedene andere Titel produziert, darunter die Actionspiele der Armored-Core-Reihe. Die haben wir schon fast zehn Jahre lang nicht mehr gesehen, doch es gibt Anzeichen dafür, dass die Fans in Zukunft möglicherweise in die apokalyptische Science-Fiction-Welt der Mech-Roboter zurückkehren könnten.

Auf Resetera hat sich jemand zu Wort gemeldet, der eigenen Aussagen zufolge eine Benutzerumfrage in die Finger bekommen hat, in der die ersten Details zu Armored Core VI enthüllt werden. Inzwischen gibt es auch erste Screenshots, auf denen die "dreidimensionale, dynamische Action" und die "hohe Freiheit bei der Anpassung" ersichtlich werden, mit denen das PR-Team den Titel bewirbt. Es heißt weiter:

"Das Spiel ist ein TPS (Third-Person-Shooter) Mecha-Action-Titel, mit dem man sich auf einer überwältigend [großen] Karte bewegt, die eine einzigartige Science-Fiction-Welt mit dynamischer Mech-Action darstellt. Stellt euch starken Feinden in erbitterten Kämpfen mit Waffen und Klingen auf lange und kurze Distanz."