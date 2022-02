Gerücht: Arbeiten Nomada Studio und Netflix an einer Verfilmung von GRIS?

HQ

Der Twitter-Account Supererogatory hat gestern herausgefunden, dass der Streaming-Anbieter Netflix in den Vereinigten Staaten von Amerika einige Urheberrechtsanträge gestellt hat, die mit Videospielen zu tun haben. Eine davon betrifft Bioshock, die inzwischen auch öffentlich bestätigt wurde. Das andere Projekt hat mit dem atmosphärischen Plattformer GRIS zu tun, das bei Nomada Studio in Spanien entstand.

Sollte sich die Echtheit dieser Dokumente bewahrheiten, könnte Netflix möglicherweise zusammen mit dem katalanischen Unternehmen an einer filmischen Adaption des Abenteuers arbeiten. Ob diese Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums tatsächlich in einer Produktion mündet, lässt sich momentan noch nicht sagen und die Entwickler wollen sich auch noch nicht in die Karten schauen lassen. Auf Nachfrage lehnte es Nomada Studio höflich ab, die Angelegenheit zu kommentieren: „Wir haben diesbezüglich nichts zu sagen", teilten sie uns mit.