Gerücht: Aquaman and the Lost Kingdom entfernt Batman nach dritten Nachdrehs

Vor drei Monaten gab Warner Bros. Discovery bekannt, dass die Premiere von Aquaman and the Lost Kingdom vorgezogen wurde. Es stellt sich heraus, dass das nicht bedeutet, dass die Dinge seit dem Abschluss der Dreharbeiten im Januar 2022 reibungslos verlaufen sind.

Der Hollywood Reporter behauptet, dass Aquaman and the Lost Kingdom kürzlich seine dritte Runde von Nachdrehs beendet hat, nachdem ein zweiter zu noch schlechteren Kritiken von Testzuschauern geführt hatte. Es ist nicht klar, was die Probleme waren, aber eine Person behauptete, die Klarheit der Geschichte sei eines davon. Das ist auch nicht die einzige Änderung.

Ihre Quellen sagen auch, dass die neueste Version des Films Batman nicht enthält. Der ursprüngliche Plan war, Michael Keatons Version der Figur erscheinen zu lassen, aber er wurde letztes Jahr nach Nachdrehs durch Ben Affleck in der Rolle ersetzt. Dann verzögerte sich Aquaman and the Lost Kingdom erneut, was bedeutete, dass es nach The Flash debütieren würde, was Afflecks Auftritt in Frage stellte. Kombinieren Sie dies mit den Quellen, die behaupten, dass die DC-Chefs James Gunn und Peter Safran die Idee nicht mögen, auf ein Filmuniversum anzuspielen, von dem wir wissen, dass es nicht weitergehen wird, und es ist verständlich, warum wir höchstwahrscheinlich Keaton oder Afflecks Batman in Aquaman and the Lost Kingdom nicht sehen werden. So oder so, die Zeit wird zeigen, ob das dritte Mal ein Zauber für Jason Momoas zweiten eigenständigen Film als Arthur Curry ist.