Gerücht: Apple wird noch in diesem Monat neue iPads und Macs vorstellen

Das Team in Cupertino steht kurz davor, einige neue Hardware-Revisionen zu enthüllen, zumindest wenn wir dem glauben dürfen, was online berichtet wird. Zuverlässigen Quellen zufolge wird Apple noch in diesem Monat eine neue Veranstaltung abhalten, die sich auf das Angebot an Tablets und Mac-Computern konzentrieren soll.

Laut der Quelle wird Apple einen neuen Mac mini mit dem M4-Chip vorstellen, zusammen mit einem neuen Design, das seine Größe drastisch reduziert und ihn so klein wie das Apple TV macht.

Zusätzlich wird auch der iMac erwähnt, der ebenfalls den neuen M4-Chip erhalten soll. Es wird erwartet, dass auch ein neues 14-Zoll- und ein 16-Zoll-MacBook Pro enthüllt werden. Und schließlich deutet die Quelle auch an, dass eine siebte Generation des iPad Mini auf dem Weg sein könnte, mit einem verbesserten Display und einem M4-Chip unter der Haube.

Was denkst du? Ist das etwas, worauf du dich freuen würdest, wenn es sich als wahr herausstellt?