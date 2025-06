Gerücht: Apple will eigene "dedizierte Gaming-App" entwickeln

HQ

Apple watet in die Gewässer der Game Launcher, so scheint es. Es wird erwartet, dass der Tech-Riese in naher Zukunft eine eigene "dedizierte Gaming-App" ankündigen wird, die sich vom Apple App Store unterscheiden wird.

Laut Bloomberg plant Apple die Einführung einer App, die sowohl als Launcher dient als auch den Spielern Zugang zu Erfolgen, Bestenlisten und anderen Aktivitäten im Spiel bietet. Die Mac-Version der App wird anscheinend auch in der Lage sein, Spiele zu finden, die außerhalb des App Stores installiert wurden.

Während dies Mac-Spielern eine weitere Option bieten könnte, wie sie ihre Spiele organisieren und starten, scheint es unwahrscheinlich, dass Apple mit seinem neuen Launcher mit Steam oder sogar dem Epic Games Store konkurrieren kann.

Aber da Apple seine Bemühungen um Spiele fortsetzt, werden wir vielleicht bald unsere Worte essen. Was denkst du?

Werbung: