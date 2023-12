Gerücht: Apple und Paramount wollen ihre Streaming-Dienste zusammenlegen

HQ

Es war ein Jahr voller Irrungen und Wirrungen für Streaming-Dienste, von denen die meisten weiterhin mit immer stärkerem Gegenwind zu kämpfen haben. Der Wettbewerb ist mörderisch und der Preiskampf tobt. Vielleicht ist es eine gute Idee, ihre Kräfte zu bündeln, etwas, das Apple und Paramount jetzt zu tun hoffen.

Dies geht aus einem neuen Bericht des Wall Street Journal hervor, der beschreibt, wie gestiegene Preise zu einer Abwanderung von Abonnenten von den beiden Plattformen geführt haben, die Apple und Paramount nun eindämmen wollen, indem sie ihre beiden Dienste in einem Paket anbieten.

Die Gespräche zwischen Apple und Paramount kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Unterhaltungsgiganten mit Wettbewerbsdruck zu kämpfen haben. Sie haben in den letzten Monaten die Preise stark erhöht, um ihr Streaming-Geschäft in die Gewinnzone zu bringen, sahen sich aber im Gegenzug mit steigenden Kundenabwanderungen konfrontiert.

Die Bündelung ihrer Dienste ist eine Taktik, die Netflix und HBO bereits über Verizon auf dem heimischen Markt testen, und auch Warner soll an einer ähnlichen Lösung interessiert sein. Das hat uns der CEO des Unternehmens, Davis Zaslav, kürzlich offen gesagt.

Kurz gesagt, das Streaming kehrt zunehmend zu so etwas wie den Kabelfernsehpaketen der 80er und 90er Jahre zurück und wie dieser ganze Streaming-Krieg enden wird. Nun, das bleibt natürlich abzuwarten.

Wie sehen Sie den Streaming-Markt, wie er heute ist, ist es sinnvoll, mehrere verschiedene Dienste zu bündeln?