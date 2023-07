Gerücht: Apple iPhone 15 Pro-Linie könnte teurer sein als erwartet

HQ

Wenn Sie Ihre Pfennige gespart haben, um später in diesem Jahr ein neues iPhone zu kaufen, könnte es sich lohnen, ein wenig zusätzliches Geld beiseite zu legen, wenn Sie vorhaben, die Pro Reihe von Geräten zu erkunden. Denn der Analyst Tim Long (danke, Apple Hub) hat berichtet, dass die iPhone 15 Pro-Systeme bis zu 200 US-Dollar mehr kosten könnten als die 14 Pro-Modelle.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus für 799 US-Dollar bzw. 899 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein werden, was dem iPhone 14 und iPhone 14 Plus bei der Markteinführung im letzten Jahr entspricht. Die Pros sind jedoch anders.

Es wird erwähnt, dass das iPhone 15 Pro 1,099 US-Dollar und das iPhone 15 Pro Max 1,299 US-Dollar kosten wird. Das sind 100 US-Dollar mehr als das iPhone 14 Pro und 200 US-Dollar mehr als das iPhone 14 Pro Max bei der Markteinführung im Jahr 2022.

Wir werden in den kommenden Wochen mit Sicherheit mehr wissen, da angenommen wird, dass Apple die iPhone 15-Reihe Anfang September vollständig vorstellen wird.