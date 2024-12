Gerücht: Anya Taylor-Joy spielt Black Cat in Spider-Man 4 ?

Es kursieren Berichte, dass Anya Taylor-Joy für eine wichtige Rolle in Spider-Man 4 im Gespräch ist, einem Projekt, das die Fans vor Vorfreude schwelgen lässt. Brancheninsider Daniel Richtman teilte diese Nachricht mit, gab aber nicht an, welche Figur Taylor-Joy darstellen könnte. Wie erwartet gab es Spekulationen, und viele hofften, dass sie die ikonische Rolle der Black Cat übernehmen könnte. Richtman ging jedoch schnell auf diese Gerüchte ein und stellte in den sozialen Medien klar, dass er weder erwähnt habe, dass Taylor-Joy Black Cat spielen würde, noch eine bestimmte Rolle bestätigt wurde.

"DanielRPK erklärte, dass Marvel und Sony ein Auge auf Anya Taylor-Joy für eine Rolle in Spider-Man 4 werfen. Er hat nie gesagt, dass es für die Rolle der Black Cat sein würde."

Diese Klarstellung deutet darauf hin, dass der Hype um Black Cat zwar groß ist, wir uns aber noch nicht sicher sein können, welche Rolle es spielt. Nichtsdestotrotz trägt Anya Taylor-Joys aufstrebende Star-Power mit herausragenden Leistungen in "The Queen's Gambit" und "Furiosa" zur Aufregung über ihr mögliches MCU-Debüt bei. Ihre Hinzufügung könnte dem Spider-Man-Franchise eine dynamische neue Energie verleihen, unabhängig davon, welchen Charakter sie am Ende verkörpert.

