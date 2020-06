Gerücht: Ankündigung von Crash Bandicoot 4 scheint immer wahrscheinlicher

Nachdem Activision bemerkt hat, wie stark ihre alten Plattformer-Marken Spyro und Crash Bandicoot auch nach all diesen Jahren sind, haben sie den Wunsch geäußert, auch in Zukunft auf diese Universen aufbauen zu wollen. Schon Ende letzten Jahres gab es ein Gerücht, das einige eifrige Fans auf die Fährte eines neuen Spiels mit dem lustigen Beutelteufel führte, diese Berichte wurden diese Woche weiter gefüttert.

Konkret geht es darum, dass verschiedene Gaming-Medien in den Vereinigten Staaten von Amerika ein kleines Puzzle zugesandt bekommen haben. Einige Eindrücke finden wir auf den sozialen Medien wie Twitter, es gibt auch Videos mit entsprechenden Aufnahmen. Beide bringen eine Maske zum Vorschein, über die sich eben jenes Gerücht drehte, das wir im November besprochen haben.

Das ist aber noch nicht alles. Wie Gematsu in diesen Stunden festgestellt hat, wurde Crash Bandicoot 4: It's About Time in Taiwan für die Xbox One und Playstation 4 freigegeben. Das Spiel wird laut dem Senior-Analysten Daniel Ahmed voraussichtlich am 22. Juni auf einem digitalen Event vorgestellt werden. Wir haben sogar bereits Cover-Arts für das Spiel gesehen, die Hinweise verdichten sich also. Wir bleiben gespannt, wann Activision mit der offiziellen Ankündigung um die Ecke kommt.