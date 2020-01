Gerücht: Angebliche Details zu Resident Evil 8 angespült

Resident Evil 7: Biohazard ist erst vor wenigen Tagen drei Jahre alt geworden, allerdings scheint Capcom derzeit eher mit Remakes der alten Klassiker beschäftigt zu haben, als mit einer Fortsetzung der Reihe. Obwohl wir über das nächste Kapitel offiziell noch nichts gehört haben, sind in letzter Zeit einige Gerüchte aufgekommen, denen zufolge die Entwicklung von Teil 8 nicht so einfach sein soll.

Biohazard Declassified liefert bessere Nachrichten, denn die Seite will über ein paar saftige Informationen über die mögliche Perspektive des kommenden Titels gestoßen sein. Internen Quellen von Capcom sollen dem Autoren glaubhaft versichert haben, dass Resi 8 genau wie Resident Evil 7: Biohazard eine Ich-Perspektive bieten wird. Außerdem soll wohl Ethan Winters als Protagonist zurückkehren, auch vom Serienheld Chris Redfield ist die Rede.

Genau wie in Resident Evil 2 und dessen Nachfolger wird es wohl wieder eine Art Stalker geben, der unseren Fortschritt durch die Level dynamisch stört. Dieses Mal scheint es sich hierbei allerdings um eine weibliche Form eines mutierten Biests zu handeln. Und abgesehen von Zombies wird es der arme Ethan wohl auch mit Werwölfen zu tun bekommen (wahrscheinlich müssen in solchen Berichten auch abwegige Fakten eingestreut werden...?).

Nichts von diesen Informationen lässt sich aktuell bestätigen oder widerlegen, allerdings behauptet zumindest Eurogamer, das sie ebenfalls von einer Ego-Perspektive in Resident Evil 8 erfahren haben. Capcom selbst hat das nicht bestätigt (oder dementiert), also Vorsicht. Was sind eure Erwartungen an Teil 8?