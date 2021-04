Gerücht: Angeblich wird Battlefield 2021 nächste Woche enthüllt

Battlefield: Hardline, Battlefield 1 und Battlefield V wurden alle im Mai enthüllt und deshalb ist es naheliegend, dass sich Gerüchte zum diesjährigen Battlefield ebenfalls an diesem Vorgehen orientieren könnten. Einigen von uns ist vielleicht aufgefallen, dass DICE und EA die Social-Media-Präsenz von Battlefield angepasst haben. Wir haben bei verschiedenen Leuten nachgebohrt und dabei erfahren, dass Ende nächster Woche eine offizielle Enthüllung mit In-Engine-Material, in dem die Umgebung des Spiels enthüllt wird, sowie ein paar weiteren Informationen ansteht. Langjährige Fans der Serie scheinen sich also auf einiges freuen zu können. Offiziell sind unsere Informationen nicht, deshalb betrachtet sie bitte mit der nötigen Vorsicht.