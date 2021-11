Gerücht: Amazon will angeblich eine Sci-Fi-Serie basierend auf Mass Effect produzieren

HQ

Im Februar teilte der Schauspieler Henry Cavill, bekannt für seine Rollen in Man of Steel, The Witcher und Mission: Impossible 6, ein Foto von sich beim Friseur. Die Meldung zog Schlagzeilen nach sich, weil Fans auf einem Skript im Hintergrund den Wikipedia-Eintrag von Mass Effect 3 entdeckt haben wollen. Daraufhin haben Menschen im Internet vermutet, dass der Brite einen Film oder eine TV-Serie andeuten möchte.

Wir rufen euch diese alte Meldung in Erinnerung, weil Deadline diese Woche unabhängig davon behauptet, dass Amazon Studios kurz vor dem Abschluss eines Kooperationsvertrags mit Electronic Arts und Bioware steht. Die Firmen sollen angeblich zusammen eine Serie basierend auf Mass Effect produzieren wollen. Darüber hinaus erfahren wir nichts, sodass wir euch auch keine weiteren Details verraten können. Ob es sich dabei um eine originelle Geschichte oder um eine Nacherzählung der Spiele und/oder der Comics handeln könnte, weiß niemand mit Gewissheit. Ob der Deal überhaupt zustande kommt, ist ebenfalls fraglich.