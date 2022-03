Gerücht: Amazon hat anscheinend Interesse an Produktion einer God-of-War-Webserie

HQ

Sony Pictures arbeitet derzeit an mehreren Filmproduktionen, die auf den eigenen Playstation-Marken basieren und eine davon könnte womöglich God of War sein. Die beiden Journalisten Nellie Andreeva und Alexandra del Rosario veröffentlichten diese Woche einen Bericht auf Deadline, in dem es heißt, dass Amazon Studios Verhandlungen bezüglich einer Webserie basierend auf dem Actionspiel führe. Die beiden The-Expanse-Schöpfer Mark Fergus und Hawk Ostby sollen angeblich dafür in Frage kommen, das Live-Action-Projekt zu leiten. Gesichert sind diese Informationen nicht.