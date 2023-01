Gerücht: Amazon feuert Jeremy Clarkson

HQ

Das Ende ist nahe. Zumindest für Jeremy Clarkson und seine Shows The Grand Tour und Clarkson's Farm, wenn wir unseren Quellen bei Variety glauben dürfen, die nun verkünden, dass Amazon beschlossen hat, den legendären, britischen Moderator zu entlassen. Dies folgt auf eine mehrmonatige Kontroverse um (hauptsächlich) Meghan Markle, über die Clarkson in einem Artikel in der Zeitung The Sun Meinungen teilte.

"Ich hasse [Meghan Markle]... Ich hasse sie auf zellulärer Ebene... Nachts kann ich nicht schlafen, während ich da liege, mit den Zähnen knirsche und von dem Tag träume, an dem sie nackt durch die Straßen jeder Stadt Großbritanniens ziehen muss, während die Menge 'Schande!' singt und Klumpen Exkremente nach ihr wirft."

Es ist nicht das erste Mal, dass Clarkson sich in heißem Wasser befindet, und wie sich einige von Ihnen vielleicht erinnern, wurde er auch von der BBC entlassen, nachdem Gerüchte darüber kursierten, wie er sein TV-Team sehr schlecht behandelt hatte. Die Zukunft von The Grand Tour und Clarkson's Farm ist daher äußerst düster und Amazon wird laut der oben genannten Quelle keine weiteren Programme mehr ausstrahlen, die über das hinausgehen, was bereits aufgezeichnet wurde. Mit anderen Worten: 2024 wird das letzte Jahr für die jeweiligen Programme sein, wenn nichts Neues passiert.

Was halten Sie von Clarkson und seinem Ausbruch, lustig oder übertrieben? Tut Amazon hier das Richtige?