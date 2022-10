Gerücht: Amazon feuert die Macher von The Rings of Power

HQ

Es ist schwer zu bestreiten, dass The Lord Of The Rings: The Rings Of Power ein Misserfolg war. Es war die weltweit teuerste TV-Serie aller Zeiten, aber das eigentliche Endprodukt fehlte. Fans und Kritiker haben die Serie manchmal verprügelt, manchmal verspottet oder vielleicht am schlimmsten von allem nur mit den Schultern gezuckt. Etwas, das von Amazon-Führungskräften kaum unbemerkt geblieben ist, und jetzt gibt es Gerüchte über große Veränderungen für die zweite Staffel und darüber hinaus, bei denen die Serienschöpfer J.D. Payne und Patrick McKay in die Kälte geworfen werden könnten.

Die Spekulationen begannen während einer der jüngsten Episoden von Midnight's Edge, in der der Branchenveteran Chris Gore erwähnte, was er von seinen Kontakten in der Branche gehört hatte.

"Ich habe von jemandem gehört, der eine Verbindung bei Amazon hat, dass - wenn Sie wissen wollen - dass sie effektiv umrüsten werden". "Und [Payne und McKay] sind mehr als wahrscheinlich... Sie werden nicht öffentlich gefeuert, aber ihre Rolle wird reduziert.""Möglicherweise bleiben sie nur im Autorenraum", fügte er hinzu, "aber mein Verständnis ist, dass sie nach erfahreneren Showrunnern suchen." "Und was sie hinter den Kulissen tun, ist, dass sie ausflippen, dass dies mehr ein Misserfolg war, als man hätte erwarten können."

Natürlich war es von Anfang an purer Wahnsinn, so unerfahrene Serienproduzenten ins Boot zu holen, aber hoffentlich kann Amazon das sinkende Schiff noch vor dem völligen Kentern bewahren. Die Unterschiede waren noch deutlicher mit dem gleichzeitig veröffentlichten House of the Dragon, einer Serie, die im Gegensatz zu The Rings of Power, die zum Zeitpunkt des Schreibens Bewertungen und Bewertungen von 39% auf Rotten Tomatoes und 2,5 auf Metacritic hatte, einen enormen Erfolg hatte.

Welche Änderungen muss Amazon deiner Meinung nach vornehmen, um The Rings of Power zu retten, und was hältst du von der ersten Staffel?