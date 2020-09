Gerücht: Altersfreigabe für Final Fantasy XVI erst ab 18 Jahren?

Inhaltlich wurde Final Fantasy XVI bislang von keiner Organisation hinsichtlich etwaiger Alterseinstufungen durchleuchtet, obwohl sich das Spiel bereits seit ca. vier Jahren in Entwicklung befinden soll. Das bedeutet jedoch nicht, dass Square Enix keine Ahnung hat, wie Bewertungsgremien, wie die PEGI oder das deutsche Äquivalent - die USK - das Spiel alterstechnisch einschätzen könnten. Natürlich verfügt der Konzern über umfassende Kenntnisse über diese Verfahren und deshalb ist ihre eigene Prognose umso überraschender.

In einem Newsletter, der am Wochenende an die Spieler gesendet wurde, hing Square Enix eine erwartete PEGI-Freigabe von 18 Jahren an. Das Urteil ist wie gesagt noch nicht offiziell und könnte dementsprechend nur eine Vorsorgemaßnahme des Unternehmens sein, doch jetzt fragen sich einige Spieler, ob ihnen mit dem neuen Ableger womöglich ein dunkleres Kapitel der Saga bevorsteht. Das können wir aktuell nicht sagen, allerdings würde es uns überraschen.