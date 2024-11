Gerücht: Alle zukünftigen Mortal Kombat 1 Erweiterungen wurden abgesagt

HQ

In weniger als neun Monaten hatten Kampffans von Mai 2023 bis Januar 2024 eine wirklich schöne Zeit, als Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 und Tekken 8 veröffentlicht wurden.

All dies war großartig, aber es scheint, dass Mortal Kombat 1 derjenige war, der es am schwierigsten hatte, sein Publikum zu halten. Es führte eine große Gameplay-Innovation namens Kameos mit Sidekicks ein, die während der Matches gerufen werden konnten, was die Kampfgemeinschaft nicht ganz überzeugte.

Jetzt berichtet ein bekannter Mortal Kombat-Leaker mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, FateUnknown, dass die Erweiterung Khaos Reigns (die eine neue Kampagne, klassische Charaktere und Gastauftritte von Ghost Face und T-1000 enthielt) eine kommerzielle Enttäuschung für Netherrealm Studios und Warner war. Obwohl es kein Beweis ist, scheint es wahr zu sein, wenn man bedenkt, dass es bereits während der Black Friday-Verkäufe (mickrige zwei Monate nach seiner Veröffentlichung) zum halben Preis gekauft werden kann.

Als Konsequenz schreibt FateUnknown nun, dass eine zweite geplante Story-Erweiterung des Spiels zusammen mit Kombat Pack 3 abgesagt wurde. Er schreibt jedoch, dass jeder fertige Inhalt veröffentlicht werden kann, aber er ist sich da nicht sicher.

Netherrealm Studios arbeitet bereits an ihrem nächsten Spiel, ein Projekt, das sie vor drei Jahren ins Leben gerufen haben. Höchstwahrscheinlich ist es vielleicht ein neues Injustice, um Synergien mit James Gunns neuem DC-Universum zu schaffen, aber das ist reine Spekulation. Wenn zukünftige DLCs für Mortal Kombat 1 abgesagt werden, sollte er mehr Ressourcen für das nächste Projekt des Studios bereitstellen, was auch immer es sein wird.

Danke Insider Gaming