Gerücht: Alle Resident Evil-Remakes kommen auf die Switch 2

Da die Switch 2 deutlich bessere Leistung als ihr Vorgänger bietet, erscheinen moderne Klassiker, die zuvor im Nintendo-Format fehlten, nun in rasantem Tempo und in echten Versionen statt in Cloud-Lösungen.

Capcom scheint fest an die Konsole zu glauben, und Resident Evil Requiem ist auf dem Weg, das neben PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X auch für die Switch 2 erscheint. Außerdem gibt es weit verbreitete Gerüchte, dass auch Monster Hunter: Wilds für die Konsole in Arbeit ist.

Laut dem oft genauen Insider und Leaker NateTheHate steht jedoch noch mehr Unterhaltung von Capcom auf dem Weg. Er glaubt nun, dass wir uns auch auf das komplette Remake-Set für Switch 2 freuen können, also Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 – alle, von denen er glaubt, dass sie dieses Jahr erscheinen werden. Es sieht also nach einem wirklich beängstigenden Jahr für Nintendo-Fans aus.

Wenn die Informationen stimmen, können wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass zukünftige Spiele der Serie auch für die Switch 2 erscheinen werden, also hoffen wir wirklich, dass NateTheHate diesmal ebenfalls richtig liegt.