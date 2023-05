Gerücht: AEW: Fight Forever erscheint Ende nächsten Monats

HQ

Wir wussten, dass AEW: Fight Forever nicht allzu weit weg war, wenn man bedenkt, dass die Xbox-Errungenschaften kürzlich AEW: Fight Forevers Errungenschaften waren, die im Xbox Store veröffentlicht wurden" target="_blank">durchgesickert und eine ESRB-Bewertung war AEW: Fight Forever erhält ESRB-Bewertung" target="_blank">enthüllt. Obwohl alle Anzeichen auf eine baldige Premiere des Pro-Wrestling-Titels hindeuten, haben wir immer noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber es scheint, als hätte sich ein französischer Wiederverkäufer darum gekümmert.

Am Wochenende hat Just for Games das Datum 27. Juni auf der AEW: Fight Forever-Store-Seite hinzugefügt. Dies ist ein Dienstag, der ein üblicher Tag für Spieleveröffentlichungen ist, daher ist es unwahrscheinlich, dass es sich um einen Platzhalter handelt.

Wenn es sich als richtig herausstellt, können wir wahrscheinlich mit einem Informations-Blowout während des Summer Game Fest am 8. Juni und möglicherweise auch mit Sonys Event am Mittwoch dieser Woche oder Microsofts Xbox Games Showcase 2023 am 11. Juni. Wir sind auch der Meinung, dass Yuke's und THQ Nordic sich beeilen und uns offizieller mitteilen sollten, solange es noch Dinge gibt, die noch nicht enthüllt wurden.

Bevorzugst du AEW oder WWE?