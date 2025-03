Gerücht: Activision will Pläne für Warzone 3 aufgeben, wenn Verdansk in Warzone 2 scheitert

HQ

Einer der berüchtigtsten Namen in der Welt der Call of Duty Leaks ist ohne Zweifel TheGhostOfHope. Diese Person hat in der Vergangenheit tonnenweise Informationen über Call of Duty -Titel durchsickern lassen, einschließlich kommender Zombies-Pläne und auch Informationen über das Original Call of Duty: Warzone bis ins Jahr 2020 zurück. Jetzt sind sie wieder dabei mit einer Fülle von Informationen über die Zukunft von Call of Duty.

Im neuesten Beitrag wird behauptet, dass Call of Duty: Modern Warfare IV (der Titel 2026 Call of Duty ) mit dem Plan entwickelt wird, die Konsolen der letzten Generation endlich hinter sich zu lassen und es zu einem exklusiven Konsolenspiel für PS5 und Xbox Series X/S zu machen. Es wird gesagt, dass es über eine überarbeitete Engine verfügt, die viele der Probleme beheben wird, die die unübersichtliche Präsentation von Modern Warfare II betrafen, eine traditionellere Benutzeroberfläche hat, die noch schlanker ist als Call of Duty: Black Ops 6, und dass es auch mit Entwicklerkits für das nächste Xbox-Gerät erstellt wird, was darauf hindeutet, dass diese Hardware früher als erwartet kommen könnte.

Die große Neuigkeit ist, dass die anhaltenden Probleme von Warzone 2.0 anscheinend beginnen, Activisions Entscheidungen für das Franchise mit Blick auf die Zukunft zu beeinflussen, da der Leaker anmerkt, dass "wenn Verdansk es versäumt, aktuelle/wiederkehrende Spieler zurückzubringen", wenn es bald in Warzone 2.0 erscheint, dann wird es kein "Warzone 3" geben.

Glaubst du, dass diese gemunkelten Änderungen gut für die Zukunft von Call of Duty sein werden? Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass TheGhostOfHope zwar eine starke Erfolgsbilanz hat, aber nichts davon offiziell ist, bis wir die Nachricht direkt aus dem Mund von Activision hören.